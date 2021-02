Cornate d’Adda: un box per “parcheggiare” i libri da restituire alla biblioteca Cornate d’Adda si prepara ad aprire uno speciale box esterno alla biblioteca dove poter restituire i libri: Covid free e senza gli orari di apertura e chiusura.

In futuro i libri in biblioteca a Cornate d’Adda si potranno restituire anche al di fuori degli orari di apertura al pubblico. Verrà infatti inaugurato nei prossimi il “box restituzioni” che permetterà agli utenti di riportare i materiali in prestito senza dover per forza attendere che le porte della biblioteca vengano aperte.

Il box verrà installato vicino all’ingresso, all’interno nel cortile, si potrà utilizzare solo negli orari in cui è aperto il parco di Villa Sandroni. “Un nuovo servizio che faciliterà l’utilizzo della biblioteca - il messaggio dei bibliotecari - speriamo risulti gradito ai nostri fedeli lettori”.

