Controlli della Stradale contro l’alcol alla guida: 17 patenti ritirate, un’auto sequestrata

Diciannove automobilisti positivi al test dell’etilometro, 17 patenti ritirate e un’auto sequestrata. È il bilancio di due weekend di controlli da parte della polizia stradale di Monza e Brianza nell’ambito dei programmi di prevenzione delle “stragi del sabato sera”. In strada sei pattuglie dei distaccamenti di Seregno e Arcore.

In tutto controllate 79 persone alla guida: 19 persone avevano bevuto oltre i limiti prima di mettersi in auto. In particolare, due conducenti neopatentati sono stati sanzionati (somma da 164 euro a 659 euro) perché trovati alla guida con un tasso alcolemico non superiore a 0,50.

Altre 17 persone sono state sorprese alla guida in stato di ebbrezza e quindi la polizia ha proceduto al ritiro della patente. Dieci di loro sono state indagate penalmente poiché l’etilometro ha accertato un tasso di alcol superiore allo 0,80. In un caso il tasso superiore al 2,50 ha portato al conseguente sequestro dell’auto oltre al ritiro della patente.

