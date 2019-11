Controlli antiprostituzione e atti osceni ad Agrate Brianza Carabinieri e polizia locale hanno controllato nel fine settimana i parcheggi del centro direzionale Colleoni ad Agrate Brianza: oltre cinquanta persone identificate, trentacinque veicoli controllati e diverse contravvenzioni per atti osceni in luogo pubblico.

Oltre cinquanta persone identificate, trentacinque veicoli controllati e diverse contravvenzioni per atti osceni in luogo pubblico. È il bilancio del controllo straordinario di carabinieri e polizia locale nei parcheggi del centro direzionale Colleoni di Agrate Brianza in contrasto al fenomeno della prostituzione. I carabinieri della Compagni di Vimercate con il supporto della Squadre di intervento operativo del 3° Reggimento Lombardia e della polizia locale hanno agito nel weekend dalle 19 alle 24. La zona è nota per essere luogo di appuntamenti da tutta la Lombardia e prostituzione, soprattutto maschile.

