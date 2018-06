Controlli antidroga a Limbiate, arrestato un 36enne con della cocaina

Un 36enne italiano già noto alle forze dell’ordine è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri della Compagnia di Desio a Limbiate: l’uomo, fermato nei pressi di un bar, in centro, durante un’attività di controllo specifico del territorio con alcune pattuglie, è stato trovato in possesso di circa 20 grammi di cocaina e di 170 euro.