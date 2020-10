Controlli anti movida: due locali multati, 600 persone controllate Servizio anti movida da parte dei carabinieri in tutta la Provincia di Monza e Brianza dopo l’entrata in vigore delle nuove norme: 600 persone controllate, tre sanzioni, multati due locali per inosservanza sulla vendita di alcolici e dell’orario di chiusura.

Oltre seicento persone controllate dai carabinieri a Monza e a Seregno, Meda, Desio, Arcore, Vimercate, Biassono, Brugherio, Verano Brianza e Lissone, accertamenti per cinquantadue locali pubblici e quasi nessuna irregolarità con la maggior parte dei cittadini e dei gestori. Sono i i numeri del servizio svolto nel corso del weekend dai carabinieri del Comando Provinciale di Monza Brianza su tutto il territorio della provincia nell’ambito dei controlli anti movida disposti dal Prefetto di Monza e della Brianza per il rispetto delle nuove normative anti-covid. In alcuni casi i controlli si sono svolti anche in collaborazione con le Polizie Locali.

Alla fine tre sanzioni, un ritiro patente e una segnalazione amministrativa per detenzione di stupefacente. A Desio un locale è stato multato per il mancato rispetto del divieto di vendita di alcolici da asporto dopo le 18 insieme a un circolo privato che alle due di notte non aveva ancora chiuso, violando le prescrizioni relative agli orari di chiusura delle attività.

Nell’ambito dei controlli è scattata anche una segnalazione amministrativa per detenzione di stupefacente, con ritiro della patente, per un 21enne di Segrate sorpreso in auto con della droga. Ad Arcore invece è stato sanzionato un venditore ambulante che aveva posizionato la merce in un’area comunale non consentita.

Il bilancio è stato ritenuto complessivamente positivo, i controlli proseguiranno in tutto il territorio anche nei prossimi giorni, con il supporto del personale della polizia locale.

