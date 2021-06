Conto alla rovescia per la partenza del Lissone Summer Festival I venerdì di luglio e un’appendice a settembre per il Lissone Summer Festival: tra iniziative, spettacoli e shopping. Ecco il programma.

I venerdì di luglio e due sabati di settembre da trascorrere in centro città, tra shopping, musica e divertimento. A partire da venerdì 2 luglio, l’amministrazione comunale di Lissone promuove il “Lissone Summer Festival”, un format di intrattenimento che si ripeterà per i cinque venerdì di luglio e proseguirà anche nei primi due sabati di settembre per un ideale countdown verso il Gp di Formula 1 di Monza.

Dalle 20 alle 22.30, la Compagnia Teatro Instabile con il coinvolgimento di gruppi e band locali (33 Giri, Dream, Binario 440) terrà compagnia a giovani, adulti e famiglie che sceglieranno di passeggiare per il centro storico di Lissone. Un sottofondo piacevole - con alcune delle canzoni italiane e straniere più conosciute dal grande pubblico - contribuirà a creare un’atmosfera di allegria e di divertimento in chi trascorrerà tutto il mese di luglio in città. I palchi del centro storico saranno i punti di riferimento per chi vorrà ascoltare buona musica e per assistere ad alcune performance teatrali tutte da seguire, l’isola pedonale sarà invece l’ideale punto di approdo per chi vorrà vivere una serata di shopping e divertimento.

«L’obiettivo dell’amministrazione comunale è quello di offrire momenti di aggregazione trasversali, anche come segnali di ripartenza dopo la lunga pausa causata dalla crisi pandemica - afferma Alessandro Merlino, assessore comunale con delega al Marketing territoriale - Il nostro sguardo è rivolto sia al mese di luglio, quando uniremo le nostre proposte alle aperture degli esercenti locali, sia a settembre, quando l’intenzione è quella di offrire un palinsesto di proposte che uniscano idealmente la nostra città con l’autodromo di Monza».

