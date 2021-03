Consegna a domicilio, Carate si mobilita: alimenti, farmaci, prodotti sanitari e per la casa Il Comune di Carate sta aggiornando l’elenco dei negozi che sono disponibili per la consegna a domicilio di alimenti, farmaci, prodotti sanitari e per la casa.

L’amministrazione comunale promuove la consegna a domicilio: in zona rossa, continuano a proporla (o si riattivano per farla) i commercianti che con le attuali condizioni possono lavorare. A Carate Brianza, il Comune sta raccogliendo i nomi dei negozi o delle attività che consegnano a domicilio, per comunicarne ai cittadini l’elenco completo. “Come avvenuto nelle precedenti situazioni di zona rossa, su invito dell’amministrazione comunale alcuni nostri commercianti hanno reintrodotto la consegna a domicilio al fine di contenere la diffusione del Covid-19. Un servizio che consente di poter richiedere la consegna a casa di alimenti, farmaci, prodotti sanitari e per la casa” fa sapere il sindaco Luca Veggian con l’assessore al commercio e attività produttive Eleonora Frigerio. Per redarre l’elenco di professionisti che effettuano consegna a domicilio, il Comune contatterà direttamente chi già in marzo e novembre era finito in lista; ci fossero ulteriori aderenti, possono far pervenire i propri riferimenti a [email protected] “Grazie a tutti per il sostegno e l’aiuto. Insieme ce la faremo”.

