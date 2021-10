Concorezzo, Villa Zoja superstar dei matrimoni: «E adesso gli eventi aziendali» Dopo l’inaugurazione dell’ex sala consiliare di Villa Zoja post restauro iniziato nel 2018, iniziano ad arrivare in Comune le richieste per sposarsi o unirsi civilmente nella storica villa. E il sindaco punta anche a iniziative di tipo privato.

A Concorezzo Villa Zoja spopola come location per i matrimoni. A due settimane dall’inaugurazione ufficiale dell’ex sala consiliare di Villa Zoja dopo il restauro iniziato nel 2018, iniziano ad arrivare in Comune le richieste da parte di coppie che sono interessate a sposarsi o a unirsi civilmente nella storica villa concorezzese.

«La mostra sui mosaici antichi di Ravenna ospitata in queste settimane nelle sale di Villa Zoja ha puntato i riflettori sulla bellezza della nostra Villa immersa nel parco centenario - ha commentato il sindaco Mauro Capitanio -. Il restauro appena concluso ha saputo, infatti, sottolineare le bellezze architettoniche della struttura, trasformandola anche in una location di alto livello non solo per eventi culturali e istituzionali ma anche per i matrimoni ed iniziative di carattere privato. Abbiamo celebrato già un paio di matrimoni nel mese di settembre e la nuova location messa a disposizione alle persone che decidono di sposarsi o unirsi civilmente a Concorezzo è stata certamente apprezzata. Quello che gli sposi gradiscono, in particolare, è sia l’eleganza della struttura, sia la possibilità di poter utilizzare, oltre alla sala consiliare per la celebrazione delle nozze, anche l’area esterna per organizzare il rinfresco e il parco dove fare il servizio fotografico».

Concorezzo Villa Zoja inaugurazione

(Foto by Michele Boni)

Per tutto il mese di ottobre Villa Zoja ospiterà la mostra “I mosaici antichi di Ravenna” ma a partire da novembre tornerà a essere disponibile per matrimoni ed eventi o iniziative a cura di privati. «Su Villa Zoja abbiamo un progetto di rilancio a cui stiamo lavorando in queste settimane- ha precisato il sindaco Capitanio-. L’obiettivo è quello di restituire la villa al pubblico dopo questi lavori di restauro. Per fare questo Villa Zoja verrà sempre più usata come sede di eventi comunali di carattere principalmente culturale. Non solo. Villa Zoja ben si presta anche a diventare location di iniziative di carattere privato come appunto i matrimoni ma anche eventi aziendali. Tutte iniziative, che se gestite in modo strutturato, saranno in grado di dare anche occasioni di business al tessuto economico locale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA