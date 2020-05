L’elisoccorso in via da Vinci in aiuto alla bambina caduta dal balcone

Concorezzo: una bimba cade dal balcone, grave un uomo ferito in un incidente Mercoledì sera attorno alle 19.30 due gravi incidenti a Concorezzo: un’auto e una moto si scontrano sulla Sp2, grave un 51enne. Una bambina di 2 anni precipita da tre metri in via da Vinci.

Due gravi incidenti a Concorezzo mercoledì sera intorno alle 19.30. Il primo si è registrato sulla Sp2 dove un’auto e una moto sono entrate in collisione e ad aver la peggio è stato un 51enne in sella al veicolo a due ruote. L’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza dai sanitari giunti sul posto con auto medica e ambulanza: per lui frattura del femore.

Pochi minuti dopo, in via da Vinci una bimba di due anni è caduta da un balcone da circa 3 metri d’altezza. Immediatamente sono scattati i soccorsi e sul posto, oltre all’ambulanza e all’auto medica, è atterrato nel campo di calcio della Gsd Concorezzese anche l’elisoccorso del 118. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri. La piccola è or ricaoverata in prognosi riservata all’ospedale Giovanni XXIII di Bergamo. Secondo una prima ricostruzione della dinamica dell’incidente, si sarebbe arrampicata sulla ringhiera del balcone finendo poi per perdere l’equilibrio e precipitando a terra. In casa, in quel momento, c’erano la mamma e il fratello più grande.

