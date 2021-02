Concorezzo si prepara alla nottata per approvare il Piano del territorio: convocazione alle 23.45 Seduta di consiglio comunale dalle 23.45 dopo che in quella di martedì 2 febbraio sono state sollevate presunte irregolarità rispetto al documento di convocazione con rimando alla (tarda) serata successiva

Il Pgt si approva in aula a partire dalle 23.45. Non è uno scherzo, ma a Concorezzo mercoledì sera 3 febbraio il consiglio per discutere le numerose osservazioni sul piano di governo del territorio si ritroverà solo a quell’ora. Un orario chiaramente anomalo, ma c’è una spiegazione. Martedì 2 febbraio alle 19.30 l’assise si era riunito regolarmente, ma in particolare dalla Rondine e dal Pd sono state sollevate delle irregolarità sul documento della convocazione della seduta perché mancava sostanzialmente un foglio in cui fosse esplicitato, a chiare lettere, l’oggetto dell’incontro, ovvero l’approvazione del Pgt.

Tanto è bastato per generare una lunga discussione e anche la sospensione di circa un’ora del consiglio per capire se questa dimenticanza formale potesse generare qualche problema sulla validità della seduta. Dopo una accesa discussione si è ritenuto di interrompere i lavori e riconvocarli esattamente 24 ore dopo il termine di questa prima riunione e a norma di regolamento i consiglieri si riuniranno un quarto d’ora prima dello scoccare della mezzanotte. Probabilmente il Pgt non sarà esaurito entro le prime ore del mattino di giovedì 4 febbraio, tanto è vero che sono già state messe a calendario almeno altre due riunioni, una giovedì sera e l’altra venerdì 5 febbraio.

