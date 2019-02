Concorezzo: scoperti quattro ragazzi afghani nel rimorchio di un camion alla Dogana Quattro ragazzi afghani minorenni sono stati ritrovati nel rimorchio di un camion alla dogana di Concorezzo. L’allarme dato dal camionista che ha sentito bussare e ha chiamato i carabinieri. Stanno bene.

I carabinieri li hanno trovati nel rimorchio di un camion proveniente dalla Serbia: quattro minori afghani, dall’età apparente di 15-16 anni. È successo sabato sera alla dogana di Concorezzo. I militari delle stazioni di Brugherio e Concorezzo sono intervenuti su chiamata del camionista che fermo in piazzola a un certo punto avrebbe sentito bussare: superato lo stupore iniziale, ha dato l’allarme. I ragazzi sono apparsi dal rimorchio, in buone condizioni di salute: le indagini dovranno ora chiarire come siano saliti visto che a un primo esame i sigilli risultano intatti. Il camionista è risultato estraneo ai fatti.

Ulteriori approfondimenti hanno permesso di ricostruire la storia di un viaggio iniziato sette mesi fa a piedi dall’Afghanistan fino alla Serbia. Il lavoro delle forze dell’ordine continua.

I ragazzi sono stati presi in carico dal Comune e accolti in una casa famiglia per minori non accompagnati. Qualche mese fa un caso analogo a Lentate sul Seveso.

