Concorezzo: malore in azienda, muore un uomo di 56 anni Tragedia a Concorezzo martedì mattina: un uomo di 56 anni, dipendente dell’azienda Giovanardì di via Ozanam, è morto in seguito a un malore accusato mentre stava lavorando.

Ambulanze a sirene spiegate a Concorezzo martedì mattina. Un uomo di 56 anni, dipendente dell’azienda Giovanardì di via Ozanam, è morto in seguito a un malore accusato mentre stava lavorando. L’operaio, residente in paese con la famiglia e in azienda da oltre vent’anni, ha avuto un infarto poco prima delle 8. I soccorsi si sono portati sul posto con un’automedica e l’ambulanza in codice rosso: il primo intervento è stato portato con il Dae aziendale, il defibrillatore semi automatico; poi la corsa all’ospedale San Gerardo di Monza dove l’uomo è giunto in condizioni gravissime ed è deceduto.

