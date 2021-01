Concorezzo, Luigi Mauri rilancia l’appello ai coscritti del 1953 Un appello su facebook ha fatto fioccare i ricordi, ma Luigi Mauri non è ancora riuscito a organizzare un futuro incontro con i suoi coscritti del 1953. E allora rilancia.

È bastato l’appello su facebook di Luigi Mauri, 67 anni ed ex concorezzese, per cercare i suoi coscritti del ’53 per ritirar fuori le storie e gli aneddoti del passato, ma non si riesce ancora a organizzare un futuro incontro.

«Sono nato a Concorezzo nel 1953 in via Santa Marta 53, dove abitavo con la mia famiglia e dove vi ho abitato fino all’età di 15 anni, mio zio era titolare di una carrozzeria che è ancora in attività, ho frequentato le scuole elementari e medie. Vorrei avere per quanto possibile, informazioni sui miei compagni di scuola che ovviamente ho perso di vista. Mi ricordo di alcuni cognomi e nomi: Piazza, Canali, Pierino Lanfranchi, Tranquillo Mariani, Marco Gerosa, Delle Donne, Bocchi, Rolando Brambilla che non era in classe con me ma eravamo amici. E poi Mascia, il padre faceva il finanziere alla dogana. Di altri non ricordo i nomi. Alle elementari la nostra maestra era la moglie del maestro Nova. Grazie a chi potrebbe darmi informazioni, e auguro un buon anno nuovo a tutti», aveva annunciato l’ex residente concorezzese nei giorni scorsi.

Il post è piaciuto tanto da far riaffiorare i ricordi del passato. Uno degli internauti Nino Di Meo coscritto del ’53 e da diversi anni residente nel bresciano ha ritrovato la foto di quando questi ragazzi ultra 60enni erano dei bambini di prima media e ora si fa a gara a riconoscersi l’un l’altro.

Il periodo per colpa della pandemia non è dei migliori, ma non si può escludere che quando passerà il Covid ci possa essere una reunion della classe del ’53 che almeno virtualmente si sta già rincontrando. Chi volesse rispondere all’appello di Mauri lo può fare collegandosi al gruppo Facebook “Concorezzo Monza e Brianza” o contattando direttamente Mauri sul suo profilo social.

«Al momento non sono tante le adesioni, speriamo che qualcun altro si faccia avanti», ha fatto sapere in queste ore l’ex concorezzese attualmente a Inzago.

© RIPRODUZIONE RISERVATA