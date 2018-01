Concorezzo, la scelta di Nigel Woolaway: «Extraeuropeo causa Brexit? Chiedo la cittadinanza italiana»

Nella famiglia Woolaway di Concorezzo ci sarà un italiano in più. Dopo la sportiva Luisa che ha ottenuto la cittadinanza un mese fa, compiuti 18 anni, ora anche papà Nigel, inglese, ha avviato le pratiche: «Con la Brexit rischio di diventare un cittadino extraeuropeo in un Paese come l’Italia dove vivo da tantissimo tempo».