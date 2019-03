Concorezzo Incendio ditta via Dei Tintori (Foto by Michele Boni)

Concorezzo: incendio nella notte in via Dei Tintori Incendio alla Erre Ci A di Concorezzo. Domenica sera poco, prima delle 23, alte fiamme si sono alzate nei pressi della ditta di via Dei Tintori. Nessun ferito, vigili del fuoco sul posto.

Incendio alla Erre Ci A di Concorezzo. Domenica sera poco, prima delle 23, alte fiamme si sono alzate nei pressi della ditta di via Dei Tintori, leader nella produzione di imballaggi alimentari. Sono intervenuti alcuni mezzi dei vigili del fuoco di Monza, giunti sul posto insieme a un’ambulanza dei Volontari di Vimercate in prevenzione. Le cause dell’incendio sono ancora al vaglio dei pompieri, le fiamme sono state domate dopo un lungo lavoro notturno sempre da parte dei vigili del fuoco.

Lunedì mattina l’azienda ha riaperto regolarmente i battenti e la propria attività in attesa di conoscere le ragioni dell’incendio che sembrerebbe avere attecchito nella parte esterna del magazzino e ha annerito le pareti.

