Concorezzo: i funerali di Vincenzo Locatelli, morto in un incidente in montagna A Concorezzo i funerali dell’uomo di 76 anni che ha perso la vita precipitando in un dirupo durante un’escursione in montagna: Vincenzo Locatelli era un volontario di Concorezzo solidale.

Sono stati celebrati sabato 3 agosto i funerali di Vincenzo Locatelli, il concorezzese che mercoledì 31 luglio ha perso la vita durante un’escursione in montagna a Croevo, provincia di Verbano-Cusio-Ossola, cadendo in un dirupo. Chiesa gremita per il 76enne che si trovava in vacanza con la moglie Antonietta Rota, che ha allertato le forze dell’ordine non vedendo rientrare il marito. L’uomo era attivo come volontario nell’associazione Concorezzo Solidale.

LEGGI la notizia dell’incidente

«È stato sicuramente un duro colpo per tutti noi - ha detto il presidente del sodalizio Ettore Andreoni venerdì mattina -. Vincenzo era sempre gentile e disponibile con tutti. Attualmente accompagnava i disabili, minori ed anziani nei vari centri. Siamo addolorati e ci stringiamo intorno alla famiglia». Oltre alla moglie Antonietta lascia i figli Alessandro e Paolo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA