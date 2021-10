Concorezzo entra nel Parco Valle Lambro, lo scoiattolo Freccia in regalo ai bambini di prima elementare

Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

È arrivato uno scoiattolo alle scuole primarie di Concorezzoi. Venerdì mattina 15 ottobre le bambine e i bambini delle prime elementari hanno ricevuto dalle mani del sindaco e dell’assessore all’Istruzione, un piccolo dono: Freccia, lo scoiattolo mascotte del Parco Valle Lambro.

Un regalo di benvenuto in anticipo per l’imminente ingresso del Comune di Concorezzo nell’ente e che apre anche a nuove iniziative legate all’ambiente, a visite e laboratori per i bambini delle scuole.



Presenti al momento di incontro con le classi: il sindaco Mauro Capitanio, l’assessore all’Istruzione Gabriele Borgonovo, il presidente del Parco Valle Lambro Marco Ciceri e il dirigente scolastico Marilena Schepis.

«Con questo gesto simbolico siamo pronti a partecipare nei prossimi mesi anche a tutte le iniziative legate all’educazione ambientale, a visite e laboratori per i bambini e bambine delle nostre scuole - ha detto l’assessore Gabriele Borgonovo - Un grazie anche al dirigente scolastico Marilena Schepis e alle Maestre per la bellissima mattinata trascorsa insieme».

