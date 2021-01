Concorezzo latte in polvere regalato (Foto by Michele Boni)

Concorezzo: donati 250 chili di latte in polvere per i neonati L’Associazione Maremosso ha donato 250 chili di latte in polvere per i neonati di Concorezzo. Collaborazione tra associazioni e pediatri per distribuirlo.

L’Associazione Maremosso ha donato 250 chili di latte in polvere per i neonati di Concorezzo. la Fondazione Harmonia e la Protezione Civile si sono adoperati per recuperare i prodotti e i pediatri e l’associazione “5 pani e 2 pesci” si sono impegnati per la distribuzione sul territorio.

«Un’altra bella iniziativa di volontariato e di solidarietà nella nostra comunità rivolta a tante famiglie in difficoltà – ha detto il sindaco Mauro Capitanio - Un gesto apprezzatissimo che va ad aiutare quelle famiglie che nonostante la pandemia e la crisi economica hanno scelto di credere nella vita, nella famiglia e nel futuro».

