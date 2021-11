Concorezzo, Comune al lavoro per portare la fibra ottica in migliaia di abitazioni In fase di definizione un accordo con OpenFiber per portare la fibra ottica in biblioteca, dalla scuola Marconi e nella zona del cimitero. A livello residenziale il completamento del cablaggio è in capo a FiberCop, società di Tim.

Internet sempre più veloce per tutti i concorezzesi. Il Comune è al lavoro per definire i dettagli del piano per la posa della fibra ottica in tutta la città. In fase di definizione l’accordo con OpenFiber per portare la fibra ottica in biblioteca, alla scuola Marconi e nella zona del cimitero. L’intesa si inserisce in un piano più ampio studiato dal dall’amministrazione per portare la fibra su tutto il territorio.

A livello residenziale il completamento del cablaggio è in capo a FiberCop, la società di Tim, che renderà disponibili per 3900 abitazioni, connessioni fino a 1 Gigabit/s. L’investimento stimato da parte del colosso telefonico è di 1,5 milioni di euro. Grazie a questo piano, Concorezzo avrà una fibra ottica più performante di quella che già oggi è a disposizione di cittadini e imprese grazie alla tecnologia FTTCab, che renderà disponibili collegamenti fino a 200 megabit per 5.800 unità immobiliari.

L’intervento ha già preso il via e si concluderà entro 2023. Per quanto riguarda invece le scuole, i lavori di cablaggio partiti le scorse settimane si sono conclusi. L’intervento è stato eseguito dalla società Intred che ha collegato con la fibra ottica la scuola Don Gnocchi, Leonardo da Vinci, Falcone Borsellino, Mario Lodi e la comunale di via 25 aprile.

È ora in fase di programmazione l’attivazione del servizio. Per contenere i disagi, le società coinvolte nell’intervento, laddove possibile, stanno utilizzando le infrastrutture già esistenti. Nel caso sia necessario effettuare scavi, questi sono realizzati adottando tecniche a basso impatto ambientale, con interventi sulla sede stradale di circa 10-15 centimetri.

«L’obiettivo della nostra amministrazione in questo campo – ha spiegato il sindaco Mauro Capitanio- è quello di rendere la fibra ottica disponibile a tutte le abitazioni, a tutte le aziende e a tutti gli edifici pubblici della città. Per fare questo abbiamo predisposto un piano integrato, organizzato a step, che vede il coinvolgimento di tre aziende di altissimo livello che andranno a intervenire in modo mirato sul nostro territorio. I lavori sono stati organizzati secondo un cronoprogramma studiato per non impattare sulla viabilità utilizzando, laddove sarà possibile, i sottoservizi già esistenti. La pandemia ha evidenziato la necessità di avere a disposizione connessioni rapide e affidabili. Il mondo del lavoro e della scuola è cambiato radicalmente in questo ultimo anno e mezzo e con questo piano di cablaggio complessivo della città vogliamo essere al fianco dei lavoratori, degli studenti e delle famiglie dando loro gli strumenti migliori in questo ambito».

© RIPRODUZIONE RISERVATA