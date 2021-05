Concorezzo: carabinieri e polizia locale a caccia del pirata che ha investito un bambino Il piccolo, di 8 anni, si stava recando a scuola accompagnato dal nonno. Ha riportato una frattura a una gamba. I militari dell’Arma stanno visionando le immagini della videosorveglianza della zona per risalire al responsabile.

Indagini in corso per identificare l’auto pirata che martedì 25 maggio, verso le 8.10 del mattino, ha investito un bimbo di 8 anni, a Concorezzo. La dinamica è abbastanza chiara: il bambino, accompagnato dal nonno (illeso), stava attraversando la strada a piedi in via Dante all’altezza di via Volta per recarsi a scuola, quando è stato investito da un’utilitaria proveniente da Monza in fase di svolta a destra verso via Volta.

Il bambino, finito a terra a seguito dell’impatto, ha riportato una frattura scomposta di tibia e perone ed è stato portato in codice verde all’ospedale di Monza. Dopo le cure del caso è stato dimesso con un’ingessatura.

Intanto i Carabinieri stanno passando al setaccio le immagini delle telecamere private della zona per provare a rintracciare l’auto che ha provocato il sinistro il cui conducente non si è fermato a soccorrere il ferito dandosi alla fuga. Anche la polizia locale, dopo i rilievi di rito sul luogo dell’incidente, sta svolgendo approfondimenti coordinandosi con i militari dell’Arma.

