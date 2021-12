Concorezzo, aumentano i contagi: annullato il concerto a teatro di Lorenzo Baglioni Concorezzo annulla il concerto a teatro di Lorenzo Baglioni in programma il 28 dicembre: «In considerazione della situazione pandemica che in questi giorni ha fatto registrare un aumento di casi di positività».

Troppi contagi per il Covid a Concorezzo stoppano e rinviano il concerto a teatro di Lorenzo Baglioni.

«In considerazione della situazione pandemica che in questi giorni ha fatto registrare un aumento di casi di positività, lo spettacolo “Canzoni a Teatro” di Lorenzo Baglioni, in programma per martedì 28 dicembre al cineteatro San Luigi, è annullato. Lo spettacolo verrà riprogrammato nei prossimi mesi», ha fatto sapere l’amministrazione comunale in una breve nota.

L’ultimo dato disponibile del 28 dicembre è di 159 persone positive al Coronavirus nella sola Concorezzo, mentre il 15 dicembre erano solo 18 le persone infette per il Covid.

