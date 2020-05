Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

I ragazzi dell’oratorio l’anno scorso durante le attività estive. Quest’anno occorrerà studiare iniziative che rispettino le norme di sicurezza per evitare il contagio

Concorezzo apre un tavolo per i centri estivi. Potrebbero iniziare il 9 giugno. Lanciato un sondaggio tra i genitori Il Comune di Concorezzo ha aperto un tavolo di lavoro tecnico con la Parrocchia, la Scuola e le società sportive per valutare attività estive per i ragazzi. Lanciato anche un sondaggio tra i genitori

Il Comune di Concorezzo ha aperto un tavolo di lavoro tecnico con la Parrocchia, la Scuola e le società sportive del territorio per valutare la possibilità di realizzare delle attività estive con una proposta educativa che dovrà tenere conto delle nuove normative sulla sicurezza e sul distanziamento sociale.

L’obiettivo è studiare una proposta in grado di permettere ai ragazzi delle scuole elementari e delle scuole medie di prendere parte a delle attività estive in oratorio, scuole, impianti sportivi, a Concorezzo. L’inizio delle attività potrebbe essere previsto per martedì 9 giugno.

In vista della proposta è stato lanciato un sondaggio, attivo fino al 12 amggio sul sito del Comune di Concorezzo, tra i genitori dei ragazzi delle scuole elementari e delle medie per capire l’interesse a questo genere di iniziativa (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZ8g0evrUf5AP7R1gIUvh9Cz6BFu-FDRaVVTUMmVuqq04bpQ/viewform)

“La sicurezza e il rispetto delle normative sanitarie e di distanziamento sociale saranno i requisiti fondamentali per poter organizzare iniziative rivolte ai nostri ragazzi» ha precisato il Sindaco Mauro Capitanio.

