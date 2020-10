Concorezzo: alla rsa Villa Teruzzi i positivi salgono a 51, altri due decessi tra gli ospiti Venti operatori positivi, 31 anziani e due nuovi decessi tra ospiti positivi al tampone per un totale di otto (su dieci) da inizio ottobre: è il bilancio delle ultime 24 ore alla rsa Villa Teruzzi di Concorezzo.

I dati Covid della Rsa Villa Teruzzi di Concorezzo sono ancora in crescita. Nelle ultime 24 ore sono stati conteggiati 51 casi positivi tra 31 anziani e 20 operatori e i decessi sono saliti a 10 di cui 8 per Coronavirus.

«Martedì 13 ottobre sono stati eseguiti i tamponi al personale in servizio presso la struttura gestita da Coopselios. Su 49 operatori sono complessivamente positivi al tampone 20 lavoratori (compresi i 9 già a casa con le analisi effettuate in modo autonomo). Nei prossimi giorni è prevista l’esecuzione del tampone ai 6 operatori che non hanno potuto effettuare l’analisi martedì – si legge in una breve nota diffusa dal Comune di Concorezzo - Da ieri (mercoledì, ndr) sono decedute due ospiti (positive al tampone) con gravi patologie pregresse. Da inizio ottobre gli ospiti deceduti sono stati in totale 10, otto dei quali con tampone positivo. In questo momento gli anziani presenti in struttura sono 34, di cui 31 positivi al tampone e 3 negativi. Sono inoltre ricoverati in ospedale due ospiti (positivi). Un ospite con tampone negativo su richiesta della famiglia è stato infatti dimesso dalla Rsa nella giornata di mercoledì».

