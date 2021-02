Concorezzo, addio allo storico militante della Lega Mario Ottolini Concorezzo perde Mario Ottolini. Aveva 84 anni, era molto noto in paese per la sua attività di tipografo, ex presidente e fondatore dell’associazione di pescatori locali “Scarpun” e militante della Lega.

Concorezzo perde Mario Ottolini. Concorezzese doc, 84 anni, era molto noto in paese per la sua attività di tipografo, ex presidente e fondatore dell’associazione di pescatori locali “Scarpun” e militante della Lega. È scomparso nella notte tra domenica 7 febbraio e lunedì 8 febbraio in seguito a un arresto cardiaco dopo che cinque anni fa era stato colpito da un ictus.

In molti in queste ore stanno esprimendo il cordoglio alla moglie Flavia Bianchin e i figli Massimo e Laura.

«Ciao presidente. Purtroppo ci ha lasciato Mario Ottolini primo presidente e fondatore della Scarpun società di pesca. Il libro dei ricordi conta tante pagine vissute con lui in oltre 25 anni e l’emozione prende il sopravvento per descrivere cosa sia stato per la società. Ciao Mario un saluto dai pescatori della prima ora», ha commentato Roberto Frigerio membro del sodalizio di pescatori.

Un ricordo anche dall’onorevole Massimiliano Capitanio: «Ciao Mario, militante silenzioso e sempre presente: poche parole e tanto lavoro. Amavi dire le cose in faccia, direttamente, con quella giusta dose di critiche che ci hanno permesso sempre di non sederci e di non accontentarci. Ti ricordo sotto i gazebo, per le vie del mercato a fare volantinaggio, alle feste di sezione, circoscrizione e provincia a fare da mangiare, in sede ad analizzare la situazione politica, ai seggi come rappresentante di lista, in prima linea come candidato alle comunali. Sei stato anche il primo presidente dei pescatori concorezzesi, perché chi ama la propria terra ha sempre un gesto di amore in più per la collettività. Ci mancherai davvero».

I funerali si svolgeranno mercoledì 10 febbraio alle 9.30 nella chiesa dei Santi Cosma e Damiano.

