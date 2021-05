Concerto in streaming per gli studenti di Bellusco e Mezzago, domenica musica per l’asparago rosa

Gli studenti dell’indirizzo musicale dell’Istituto comprensivo Bellusco e Mezzago hanno partecipato al secondo appuntamento della rassegna musicale “I concerti del the”. Si sono esibiti nella chiesa di Borgo Camuzzago e in streaming. Domenica concerto dedicato all’asparago.