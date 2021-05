Comune, parrocchia e associazioni: a Bellusco sarà una estate di divertimento

Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Signorini Federica)

bellusco: oratorio feriale (Foto by Signorini Federica)

Bellusco si prepara a un’estate ricca di iniziative. Ad assicurarlo è stata l’amministrazione comunale stessa che nei giorni scorsi con un post su Facebook ha voluto anticipare alcune delle proposte che saranno in programma a partire dai prossimi mesi: «Il Comune, la parrocchia, le associazioni ed altre realtà del territorio stanno lavorando per poter offrire nei mesi estivi ai nostri bambini e ai nostri ragazzi differenti proposte - si legge - in luoghi sicuri e accoglienti dove ritrovare spensieratezza e socialità, accompagnati da educatori, volontari e istruttori esperti».

Tra le iniziative in programma ci sono il consueto oratorio estivo organizzato dalla parrocchia a partire dalla settimana successiva alla chiusura delle scuole ma anche un centro estivo coordinato dal Comune che privilegerà il riavvicinamento dei bambini al mondo dello sport.

Ogni martedì e giovedì pomeriggio gli educatori di Spazio Giovani insieme alle associazioni saranno presenti nel parco di via Rimembranze per animare con nuove e coinvolgenti proposte l’estate dei ragazzi dagli 11 anni.

Per l’intera estate il Parco di via Rimembranze ospiterà inoltre alcune attività sia sportive che ludiche per tutte le età. Altre iniziative saranno promosse privatamente.

