Comportarsi bene nel Parco agricolo nord est: lo dicono 115 cartelli Conclusa la posa, in parte si tratta di sostituzioni, in parte di nuove installazioni per raggiungere più utenti e sviluppare in loro più senso del rispetto in particolare per le aree a maggior pregio naturalistico.

Ben 115 cartelli per ricordare cosa non si può fare all’interno del Parco Agricolo Nord Est: terminati i lavori di installazione dei cartelloni comportamentali all’ingresso delle vicinali e dei sentieri che permettono l’accesso alle aree naturalistiche del Parco.

In alcuni casi sono sostituzioni, in altri sono nuove pose per raggiungere più utenti del Parco e sviluppare in loro una maggior consapevolezza e senso del rispetto.

In particolare sono stati realizzati dei cartelli speciali per le aree a maggior pregio naturalistico che riportano indicazioni specifiche come il divieto di accendere fuochi e di introduzione di specie alloctone invasive (animali e piante comprate in negozio o in vivaio che non appartengono al territorio locale come ad esempio tartarughe e pesci rossi).

