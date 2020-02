Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Fabrizio Radaelli)

Cologno capolinea metropolitana linea verde (Foto by Fabrizio Radaelli)

Cologno-Vimercate, Concorezzo mette 200mila euro per la metropolitana leggera e chiama il territorio Il Vimercatese continua a credere nel prolungamento da Cologno nord con la metropolitana leggera e stanzia 1 milione di euro con i cinque Comuni interessati: Concorezzo ha previsto a bilancio i suoi 200mila. E chiama l’aiuto del territorio oltre che delle istituzioni.

Il Vimercatese continua a credere nel prolungamento da Cologno nord con la metropolitana leggera. Nei giorni scorsi il Comune di Concorezzo ha presentato il Bilancio di previsione con lo stanziamento di 200mila euro per completare la progettazione della metropolitana leggera. I prossimi step prevedono lunedì 17 febbraio un incontro in Provincia di Monza e Brianza e giovedì 20 in Comune a Milano.

«Insieme ai contributi di Agrate Brianza, Brugherio, Carugate e Vimercate, ammonta a 1 milione di euro la cifra stanziata dai comuni interessati dalla tratta Cologno-Vimercate - ha fatto sapere il sindaco Mauro Capitanio in una nota sui social - Il progetto va presentato entro il primo trimestre 2021 per accedere ai finanziamenti per l’opera. Questa infrastruttura serve, ci crediamo, la vogliamo».

E poi: «In questo percorso le amministrazioni locali, provinciali e regionali faranno la loro parte ma ci aspettiamo un contributo importante e convinto anche dalle associazioni di categoria e dalle realtà industriali e commerciali presenti sui nostri territori».

© RIPRODUZIONE RISERVATA