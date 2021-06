Cogliate: Food, Market ed Experience (e anche un labirinto), è il Family Camp immerso nel verde Proposta, dal 26 giugno, del nucleo di Protezione Civile Campo Volo in collaborazione con l’amministrazione comunale, l’asd Campo Volo Cogliate e molte associazioni del territorio. Previste tre aree tematiche e non solo.

A Cogliate dal 26 giugno verrà attivato il Familiy Camp: si tratta di una iniziativa che si svolgerà nell’area verde del Campo volo di via Bernardino Luini promossa dal nucleo di Protezione Civile Campo Volo in collaborazione con l’amministrazione comunale, l’asd Campo Volo Cogliate e molte associazioni del territorio.

Si tratta di un contenitore a misura di famiglia, ma non solo, con eventi, laboratori, corsi ed esperienze che consentiranno di trascorrere week end estivi in compagnia, in sicurezza ed immersi nel verde. Saranno presenti gli stand di moltissime associazioni del territorio e produttori locali. A caratterizzare l’iniziativa saranno tematiche come la tutela dell’ambiente, la mobilità green ed il consumo sostenibile.

Lo spazio - spiegano gli organizzatori - sarà diviso in tre zone caratteristiche: nella zona Food si potranno degustare prodotti genuini, biologici e a km zero. Nell’area Market ci saranno produttori locali che proporranno frutta, verdura, piante, fiori, miele, vino e altre specialità provenienti dal territorio circostante. Nell’area Experience saranno proposti corsi, laboratori, esperienze originali per rilanciare il rispetto dell’ambiente e la riscoperta di molte tradizioni.

Il programma dettagliato ma in continuo aggiornamento è visionabile sul sito www.familycampcogliate.it e sulle pagine social che prenderanno vita per promuovere l’iniziativa.

È prevista anche la realizzazione di un grande labirinto all’interno di un ampio appezzamento coltivato a mais, sarà disponibile dalla prima settimana di luglio.

Per il week end di apertura ad ogni bambino presente verrà data in omaggio una borraccia, per incentivarne l’uso e limitare il consumo di plastica.

Gli organizzatori consigliano di raggiungere l’area in bicicletta o a piedi, sfruttando i numerosi sentieri di campagna che collegano il Campo volo alle strade comunali (via Marconi, via Volta) così come ad altre località limitrofe (Ceriano Laghetto dalla ciclabile di via Mazzini, Saronno da Cascina Ferrara, Misinto e Rovellasca dalla frazione Cascina Nuova) e poi attraverso la fitta rete di piste ciclabili del Parco delle Groane e del Parco del Lura.

