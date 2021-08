Cogliate, auto si ribalta dopo uno scontro con un furgone: intervengono i vigili del fuoco È successo in via dei Campi, sono intervenuti i pompieri di Lazzate. Nell’incidente una persona ha riportato ferite ed è stata trasportata all’ospedale di Saronno

Vigili del fuoco in azione alle 20 di venerdì 13 agosto a Cogliate in via dei Campi. Un intervento di soccorso in seguito a un incidente stradale. Un’autovettura e un furgone si sono scontrati e la macchina in seguito al contatto si è ribaltata. Un ferito è stato trasportato all’ospedale di Saronno.

Sono intervenuti un’auto pompa serbatoio di Lazzate, i sanitari del 118 e i Carabinieri.

