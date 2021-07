Codice della strada e rifiuti, controlli al confine tra Seveso e Meda: il bilancio della polizia locale e provinciale Polizia locale di Seveso e di Meda e la polizia provinciale. Gli agenti hanno effettuato un servizio congiunto in via Vignazzola, al confine tra i due comuni, per rispetto delle norme del codice della strada e ad eventuali trasporti di rifiuti.

Dispiegamento in forze nel pomeriggio di martedì 6 luglio per la polizia locale di Seveso, quella di Meda e la polizia provinciale. Gli agenti ha effettuato un servizio congiunto in via Vignazzola, al confine tra i due comuni: hanno proceduto a stabilire un posto di controllo stradale finalizzato alla verifica del rispetto delle norme del codice della strada e ad eventuali trasporti di rifiuti (per questa motivazione era presente anche la Polizia Provinciale, di competenza per le tematiche ambientali) e sono stati controllati una cinquantina di veicoli.

In totale gli agenti hanno elevato una quindicina di sanzioni e proceduto al ritiro di due patenti di guida : il primo in quanto il documento risultava non rinnovato da oltre cinque anni dalla scadenza, il secondo invece a carico di un cittadino straniero residente da oltre un anno sul territorio italiano che non aveva ottemperato, in tutto questo tempo, all’obbligo di conseguire la patente italiana.

La guida della polizia locale di Seveso è recentemente cambiata, con l’arrivo da Legnano, tramite concorso, del nuovo responsabile Roberto Curati entrato in servizio da poche settimane.

