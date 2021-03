Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Marco Testa)

Roncello: panchina rossa (Foto by Marco Testa)

Cinque parole e un cuore bianco sulla panchina rossa: il regalo delle donne della protezione civile a Roncello Realizzata dalle volontarie e collocata nel parco comunale: «Una panchina rossa fatta dalle donne del gruppo per le donne di tutta Roncello. Un dono per ricordare che essere quello che siamo e poterlo esprimere» dicono.

“Cercati, trovati, viviti, rispettati, amati”: cinque parole, ornate da un cuore bianco, dedicate a tutte le donne di Roncello. Il messaggio è stato impresso dalle volontarie del gruppo di Protezione civile roncellese sulla panchina rossa che le stesse hanno posizionato nel parchetto comunale nella mattinata di lunedì 8 marzo.

“Una panchina rossa fatta dalle donne del gruppo per le donne di tutta Roncello - il loro commento -. Un dono per ricordare che essere quello che siamo e poterlo esprimere in tutte le sue sfaccettature è un diritto fondamentale che nessuno dovrebbe mai toglierci”.

