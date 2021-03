Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Cinque donne derubate e rapinate in un mese a Seveso e Barlassina: tre denunciati Si tratta di tre uomini di 39, 32 e 43 anni tutti senza dimora: a marzo avrebbero derubato e rapinato 5 donne tra i 57 e gli 85 anni per strada a Seveso e Barlassina. Uno dei tre è stato trovato in possesso di effetti personali (borsa e chiavi autovettura) e documenti appartenenti a due delle vittime.

Cinque furti con strappo o rapine in meno di un mese a Seveso e Barlassina, ai danni di donne tra i 57 e gli 85 anni hanno fatto mobilitare i carabinieri della stazione dell’Arma di Seveso i quali hanno raccolto numerose testimonianze e visionato filmati dai circuiti della videosorveglianza comunale, oltre che organizzato specifici servizi di osservazione e controllo, anche con personale in borghese al fine di pizzicare il responsabile in azione.

Ebbene, dopo alcuni tentativi andati a vuoto, il 23 marzo i militari dell’Arma hanno fermato un 39enne, di origine marocchina, senza fissa dimora, celibe, disoccupato e già noto per reati specifici. Nella circostanza l’uomo è stato trovato ancora in possesso di effetti personali (borsa e chiavi autovettura) e documenti appartenenti a due delle vittime. Condotto in caserma l’uomo ha ammesso di essere l’autore di una rapina e un furto con strappo avvenuti il 15 e il 18 marzo.

La stazione dei carabinieri di Seveso

Da successivi accertamenti sono stati individuati due complici, anch’essi cittadini marocchini di 32 e 43 anni, senza fissa dimora, celibi, disoccupati, già noti per immigrazione clandestina e, solo il 43enne, anche per rissa. Nei confronti di tutti sarebbero emersi “gravi e concordanti indizi di reità in marito a ulteriori analoghi eventi delittuosi” commessi il 2 marzo, una rapina ai danni di una 85enne, il 7 marzo, un rapina impropria a una 59enne e il 19 marzo, rapina a una 57enne, tutte assalite mentre camminavano a piedi lungo la strada.

Gli indagati sono stati denunciati per i reati di furto con strappo e rapina aggravata in concorso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA