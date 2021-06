Cinque coniglietti salvati a Macherio, Enpa: «Sono tra gli animali più abbandonati» Sono ancora in attesa di completare l’iter sanitario prima di potere essere adottati i cinque coniglietti bianchi salvati dall’Enpa Monza a Macherio, abbandonato in una zona per loro pericolosa.

Si trovano al rifugio Enpa di Monza, in via san Damiano, 21, e sono ancora in attesa di completare l’iter sanitario prima di potere essere adottati i cinque coniglietti bianchi, di cui tre di razza testa di leone, abbandonati due settimane fa a Macherio, all’interno del grande parcheggio di via Lambro al confine con Canonica di Triuggio. Nel frattempo i piccoli animali sono stati “battezzati” con nomi di cinque diversi segni zodiacali: Libra, Virgo, Pisces, Taurus e Scorpio.

Il salvataggio dei coniglietti è stato tutt’altro che facile. Le volontarie Enpa accorse sul posto dopo essere state allertate da una cittadina con un messaggio sulla pagina Facebook dell’ente, hanno dovuto infilarsi sotto una delle macchine parcheggiate poiché uno dei coniglietti, in preda al terrore, si era rintanato fin dentro al motore ed era visibile dietro la griglia del paraurti. A dare man forte alle volontarie anche alcune ragazze giovanissime presenti sul posto.

Coniglietti salvati a Macherio

“I conigli - spiegano da Enpa - sono tra gli animali più abbandonati perché spesso vengono comprati con leggerezza da persone che li ritengono, erroneamente, “facili” sostituti di cani e gatti, ignorando che, invece, sono animali delicati e con esigenze molto specifiche”.

I cinque coniglietti “macheriesi” hanno rischiato veramente grosso. Si trovavano a due passi dalla pista ciclopedonale che costeggia il fiume, in una zona dove avrebbero potuto essere schiacciati dalle automobili o costituire la preda di cani o di animali selvatici. Al rifugio Enpa sono ospitati tanti conigli già pronti per essere adottati. Le loro schede sono consultabili sul sito internet. Info: [email protected].

