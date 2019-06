Cinque auto incendiate nella notte a Limbiate Cinque auto bruciate in una sola notte a Limbiate. È pesante il bilancio di un raid vandalico messo a segno tra le vie Sabotino e Dante. Ora i carabinieri stanno indagando.

Cinque auto bruciate in una sola notte a Limbiate. È pesante il bilancio di un raid vandalico messo a segno, con ogni probabilità, da qualcuno che ha agito senza alcun motivo apparente. L’allarme è scattato venerdì 14 giugno verso le 3.30 del mattino. Quattro vetture sono state bruciate in via Sabotino, l’ultima in via Dante. Ora i carabinieri stanno indagando.

Quattro auto risultano intestate a residenti nel quartiere. Una invece apparteneva invece a un giovane che era andato a trovare la fidanzata limbiatese. Ora tutte le auto dovranno essere demolite.

