Cinquanta ragazzi carichi di bottiglie di alcolici e pericolosi mix fai da te fermati a Nova Milanese Blitz della polizia locale di Nova Milanese che ha fermato, durante una serie di controlli notturni, una cinquantina di ragazzi carichi di bottiglie di alcolici e di pericolosi mix fai da te.

Una cinquantina di ragazzi fermati e identificati, decine di bottiglie di super alcolici e di micidiali mischioni di ogni tipo di bevande ad alta gradazione alcolica creati artigianalmente dagli stessi ragazzi. Pronti a far girare la testa per tutta la notte di bagordi, passata in mezzo alla strada. E invece nella notte tra il 18 e il 19 giugno la polizia locale di Nova Milanese ha rovinato a tutti la festa: entrati in azione attorno alle 21, gli agenti di pattuglia hanno proseguito i controlli e i sequestri fino a mezzanotte. È stata una notte di controlli davanti ai locali di Nova Milanese, con particolare attenzione per i bar aperti dopo cena nella zona della Monza-Saronno: via Favaron, via Fratelli Rosselli in primo luogo, nei punti di maggiore incidenza delle segnalazioni dei residenti. I luoghi dei cori offensivi contro le famiglie in cerca di un po’ di relax, i punti dei roghi improvvisati di immondizie, con l’arrivo dei vigili del fuoco, non più tardi di qualche settimana fa. Insomma zone della città per le quali si chiedevano da tempo segnali forti di controllo e sorveglianza. Aree residenziali nelle quali, come ogni estate, si segnalano assembramenti e schiamazzi notturni, particolarmente in questa fase di ripresa della vita sociale e notturna.

© RIPRODUZIONE RISERVATA