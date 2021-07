“Cinema in piazza” a Macherio: un poker di film di animazione a ingresso gratuito Proposta dal Comune per i bambini e le famiglie. La proiezione si terrà nel parcheggio di via Parini, a Bareggia, e in piazza del Lavatoio, a Macherio. Il via giovedì 15 luglio, alle 21.30, in via Parini, con “La Foresta Magica”.

Torna a Macherio la Rassegna “Cinema in piazza Estate 2021” proposta dal Comune per i bambini e le famiglie. La proiezione dei film si terrà in due luoghi: nel parcheggio di via Parini, a Bareggia, e in piazza del Lavatoio, a Macherio. Il via giovedì 15 luglio, alle 21.30, in via Parini, con “La Foresta Magica”, e proseguirà tutti i giovedì fino al 5 agosto .

Ecco gli altri appuntamenti in programma (4 in totale): giovedì 22 luglio, in piazza del Lavatoio, “Planets”, mentre giovedì 29 luglio, sempre in piazza del Lavatoio, sarà la volta di “Inside Out”. Chiusura, a Bareggia, giovedì 5 agosto con “Totò Sapore e la magica storia della pizza”. Quattro film di animazione per trascorrere all’aria aperta le serate estive davanti al grande schermo. L’ingresso è gratuito, ma i posti sono limitati. Serve presentarsi per tempo. Un’occasione di divertimento per tutta la famiglia.

