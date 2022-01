Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Christmas Monza promosso dai numeri: 24mila persone sulla ruota panoramica Il bilancio di Christmas Monza: 24mila persone sulla ruota panoramica di largo Mazzini, 18mila ticket per la pista di pattinaggio, punte di 30mila visitatori nel fine settimana tra gli stand del Village.

Sono stati 24mila i monzesi (e non solo loro) che durante il periodo delle feste di Natale si sono concessi un giro sulla ruota panoramica allestita in largo Mazzini.

È questo il risultato più clamoroso dell’edizione 2021 del Christmas Monza. Oltre alla Grand Roue l’altra attrazione che ha attirato il maggior numero di presenze è stata la pista del ghiaccio allestita in piazza Trento e Trieste dove sono stati staccati 18mila ticket. Sull’albero magico posizionato davanti al palazzo comunale sono salite 16mila persone, e 13mila hanno scelto la giostra antica di piazza San Paolo.

Stando ai dati forniti dagli organizzatori i due terzi delle presenze alle attrazioni del Christmas Monza provenivano dal territorio di Monza e della Brianza, la restante quota è arrivata da fuori provincia.

«È stata un’edizione straordinaria. Nonostante le restrizioni abbiamo regalato alla nostra città un’atmosfera di festa luminosa e viva. Un’immagina di Monza più bella che mai», hanno commentato il sindaco, Dario Allevi e l’assessore alla Cultura, Massimiliano Longo.

Successo di presenze anche al Christmas Village, le casette dell’artigianato e del gusto allestite sotto gli alberi in piazza Carducci. L’affluenza media settimanale è stata di circa 3.000 presenze, con punte di 30.000 visitatori nei fine settimana. In tutto sono stati 165.000 i visitatori che hanno curiosato e acquistato tra gli stand del Christmas Village.

Il calendario delle feste in città è stato caratterizzato anche da mostre ed eventi. Ben 1.400 persone hanno visitato la mostra allestita in Galleria civica dedicata ai presepi. Al reading teatrale sulla Divina Commedia a cura di Massimiliano Finazzer Flory hanno partecipato 100 persone (la capienza massima). In 3.000 hanno partecipato alla parata luminosa del 4 dicembre e altrettanti alla sfilata degli zampognari. Erano invece mille a guardare la discesa di Babbo Natale dall’arengario, e mille al concerto ReJoice gospel choir del 18 dicembre.

Anche quest’anno in tanti hanno partecipato al contest fotografico che si è svolto dal 1 dicembre al 6 gennaio. Sono state inviate 462 immagini, la gran parte delle quali dedicate alle luminarie e alle vie addobbate a festa.

