Chiude “Mondo Vacanze” di Lentate, il responsabile: «I clienti saranno rimborsati» Interessati 270 clienti di quattro filiali della agenzia di Somma Lombardo, Gallarate, Lecco e Lentate sul Seveso, quest’ultima all’interno della galleria del centro commerciale Bennet a Copreno. La causa? «Mancanza di disponibilità finanziaria».

Chiuse improvvisamente venerdì 23 agosto quattro filiali a Somma Lombardo, Gallarate, Lecco e Lentate sul Seveso all’interno della galleria del centro commerciale Bennet a Copreno della agenzia di viaggi “Mondo Vacanze”. Interessati 270 clienti compresi 25 dell’agenzia di Lentate sul Seveso pronti a partire entro il 20 settembre.

A spiegare il clamoroso stop solo un avviso affisso sulle vetrine: «A causa della mancanza di disponibilità finanziaria ci vediamo costretti ad avvalerci del fondo di garanzia per i clienti che hanno prenotato presso le nostre agenzie». Il responsabile Gigi De Patto assicura: «Ci siamo mossi per il loro bene, hanno avuto la priorità. Saranno tutti rimborsati entro 120 giorni. Basta seguire la procedura, daremo tutte le informazioni del caso come scritto sull’avviso tramite mail, all’indirizzo amministrazione@mondovacanze.srl, o chiamando il numero di telefono 3404011794 dalle 10.30 alle 15.30. Chi ha prenotato una vacanza entro il 20 settembre, non potrà partire ma sarà rimborsato, chi dal 20 settembre a fine anno potrà partire senza problemi».

Ma cos’è accaduto? «Quasi due anni fa abbiamo cambiato network, portandoci però un insoluto non causato da noi – spiega De Patto - Nel 2018 siamo riusciti a riprenderci, a gennaio 2019 i problemi si sono ripresentati, abbiamo chiesto aiuto alle banche e siamo arrivati sino ad agosto, ma di recente due pesanti insoluti da parte dei clienti ci hanno costretti a ribussare alla porta delle banche e il 23 agosto siamo stati obbligati a fermare l’attività, perché in questo modo attraverso l’assicurazione i clienti potranno beneficiare del fondo di garanzia. Noi abbiamo pensato a loro». “Mondo vacanze” annovera 13 dipendenti nelle quattro filiali. L’attività riprenderà? «Nei prossimi giorni ci incontreremo con un network per capire se è interessato ad acquistarci» conclude De Patto.

