Chiara Ferragni e Fedez in Sardegna insieme a Giorgia Crivello e Stefano Laudoni

Chiara Ferragni sta continuando a trascorrere i giorni in Sardegna dopo essersi concessa qualche settimana in Puglia. Il menù è sempre identico: mare, piscina, pranzi, cene e feste con amici e parenti. Le foto e le Instagram Stories di Chiara e di Fedez sono, ovviamente, molto seguite visto che sono i due top influencer italiani. Ma c’è anche un pezzo di Brianza nelle loro vacanze: in Costa Smeralda è sbarcata, per trascorrere qualche giorno di vacanza insieme ai Ferragnez, anche la coppia formata da Giorgia Crivello, influencer di Bernareggio, e Stefano Laudoni, giocatore di basket appena passato dal Basket Bernareggio a Cividale del Friuli (e per questo motivo i due si apprestano a lasciare la Brianza, anche se la Crivello ha annunciato l’intenzione di tenere l’appartamento di Bernareggio).

Fedez e Laudoni mentre giocano a basket

Laudoni è stato immortalato nelle Stories di Fedez mentre giocano a basket nel campetto privato della villa affittata dai Ferragnez, mentre la Crivello ha postato foto in compagnia della Ferragni.

