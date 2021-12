Chef Mauro Elli, di Verano Brianza, si gode la stella Michelin confermata e annuncia un nuovo progetto a Seregno Mauro Elli, chef di Verano Brianza, resta “stellato”: Guida Michelin ha premiato nuovamente il suo ristorante “Il Cantuccio” ad Albavilla. In arrivo a Seregno “Osteria ABC”, nuovo progetto dedicato ai giovani e alla loro formazione

Lo chef veranese Mauro Elli resta tra le stelle. Quest’anno Guida Michelin ha confermato il prestigioso riconoscimento al ristorante “Il Cantuccio” di Albavilla, in provincia di Como. Stella che Elli aveva conquistato nel 2007 e mai lasciato.

«Ogni anno è come fosse il primo – ha commentato chef Mauro – Ci mettiamo sempre lo stesso impegno e la stessa dedizione». Il ristorante ha aperto le sue porte nel 2003 dopo l’esperienza maturata da Elli nei lussosi alberghi della riviera ligure e di St. Moritz.

«Questo è sempre stato il mio desiderio, fin da quando ho frequentato la scuola alberghiera» ha aggiunto lo chef stellato che alterna il lavoro in cucina con quello di insegnante all’istituto alberghiero Brera di Como e presso la Scuola Internazionale di Cucina Italiana ALMA di Gualtiero Marchesi a Colorno.

«Tengo molto alla formazione dei giovani – ha spiegato Mauro Elli – Proprio in quest’ottica apriremo a breve un nuovo locale a Seregno che non sarà solo un ristorante ma un vero e proprio progetto di formazione per insegnare a ragazzi di vent’anni come essere imprenditori».

“Osteria ABC”; questo il nome del nuovo ristorante in allestimento, verrà inaugurata a metà dicembre in via Medici a Seregno e tra cucina e sala vi saranno impiegati sei giovani, il più “anziano” ha appena 29 anni.

