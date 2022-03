Che feeling tra Regione Lombardia e Besana in Brianza: pioggia di fondi dal Pirellone, Corbetta (Lega) gongola Da Regione Lombardia sono in arrivo, per Besana in Brianza, centinaia di migliaia di euro per opere pubbliche, lavori e cantieri. Alessandro Corbetta (Lega) gongola.

Tra gli otto nuovi progetti finanziati in provincia di Monza e Brianza dal Piano Lombardia previsto dalla Regione per la ripresa dopo la pandemia, c’è anche la realizzazione di una rotonda sulla strada provinciale 154 all’altezza delle vie San Siro e De Gasperi. Un progetto da 350mila euro, che oltre a garantire una maggiore fluidità dei veicoli in transito, è necessario per mettere in sicurezza l’incrocio. Ma non solo. Sempre con finanziamenti regionali, verrà riqualificata piazza Talamoni e in generale il centro di Calò, intervento che prevede un costo di 100mila euro. Ulteriori 110mila stanziati dal Pirellone saranno impiegati per realizzare una ciclopedonale tra il centro di Villa Raverio e la zona del cimitero. Tutti progetti, che come ha ribadito il consigliere regionale Alessandro Corbetta, «sono frutto di una fitta collaborazione con il sindaco, Emanuele Pozzoli, che sta portando importanti finanziamenti per il territorio di Besana».

«I finanziamenti regionali testimoniano la grande attenzione di Regione Lombardia per i nostri Comuni, come quello di Besana in Brianza, e la volontà di far ripartire economia e investimenti sul territorio. Oltre ai 500mila euro del Piano Lombardia destinati ai Comuni, che hanno permesso di realizzare la rotonda alle 5 frecce e in parte anche la riqualificazione del centro di Vergo Zoccorino, siamo riusciti con degli ordini del giorno al bilancio, che ho presentato io stesso, ad attrarre finanziamenti per 350mila euro per la rotonda nella frazione di Montesiro che permetterà di snellire il traffico un po’ come avvenuto con la rotonda delle 5 frecce» ha dichiarato Corbetta, spiegando che l’inserimento di una rotatoria consentirà anche di mettere «in sicurezza l’incrocio, attualmente regolato da semafori che vengono spenti di notte, per lasciare spazio alle luci gialle a intermittenza». Sicuramente, ha aggiunto, «questa soluzione limiterà il rischio di incidenti, soprattutto nelle ore di buio, quando capita spesso che per mancata precedenza o velocità di percorrenza troppo elevata si verificano incidenti».

«Inoltre, la Regione finanzierà oltre 210mila euro destinati alla riqualificazione del centro di Calò e alla realizzazione di una ciclopedonale tra il centro di Villa Raverio e la zona del cimitero. Progetti che testimoniano una collaborazione importante nell’interesse dei cittadini di Besana, che sta permettendo, grazie a questo Piano Lombardia messo in atto dalla Giunta regionale, di programmare importanti opere da realizzare sul territorio che migliorano la vita e la viabilità per Besana, ma anche per i comuni limitrofi», ha concluso Corbetta.

