Che cosa c’è sul Cittadino in edicola giovedì 17 marzo 2022 (con l’inserto KmZero) La politica e le prossime elezioni di Monza in primo piano sul Cittadino in edicola giovedì 17 marzo 2022. In edicola arriva anche l’edizione primaverile dell’inserto di eno-gastronomia KmZero.

Politica perché si moltiplicano i candidati sindaco: le primarie del centrosinistra di domenica hanno promosso Paolo Pilotto, vincitore per quattordici voti sullo sfidante Marco Lamperti con duemila votanti. Ancora non si sa quando il Monza andrà a votare, ma lo farà col sindaco uscente Dario Allevi per il centrodestra, Pilotto per il centrosinistra, Paolo Piffer per la civica Civicamente e Elisabetta Bardone per i 5 Stelle. Ma nell’aria ci sono novità in arrivo anche da Grande nord e Italexit. Il Cittadino ha colto l’occasione per rivolgere a tutti loro qualche domanda sul futuro del capoluogo.

Poi le storie dell’accoglienza dei cittadini in fuga dall’Ucraina e i rincari che si stanno facendo sentire prepontemente nella vita quotidiana.

L’altra faccia del conflitto in Brianza è quella della solidarietà. Mentre continuano le raccolte, partono i tir di aiuti (l’ultimo martedì da Seregno per l’impegno di Cancro Primo Aiuto che ha mandato vestiario) e si organizza l’accoglienza, ci sono anche i primi ingressi di bambini e adolescenti nelle scuole. In edicola cosa sta succedendo a Monza.

E i rincari: una stangata senza precedenti quella di un condominio che si è ritrovato +66mila euro in bolletta in un solo mese. Insomma, di fronte all’impennata dei costi di energia e di materie prime non resta che mettere mano al portafogli: nel mese di gennaio i consumi sono aumentati del 30%, ma a febbraio l’incremento è stato pari, o superiore, al 100% e agli amministratori di condominio non è rimasto che predisporre gli importi che dovranno essere corrisposti nel mese di marzo «con una stretta al cuore».

C’è anche una buona notizia e riguarda la Villa reale: ci sono il secondo lotto di Villa Mirabello e poi due parti fondamentali della Reggia, la cappella reale e le Cavallerizze ai due lati dell’avancorte. Ma anche i caselli che si affacciano direttamente su viale Brianza, le due porte di Villasanta e Biassono, parte delle mura di cinta, la barchessa e le ex scuderie di cascina Fontana, dove si trova la direzione del Consorzio Villa Reale e Parco. È l’appalto di progettazione che è stato assegnato senza clamore più di un anno fa e che sta procedendo da allora: la progettazione degli interventi di recupero di alcune parti del patrimonio architettonico del complesso monumentale monzese.

In cronaca la protesta della polizia penitenziaria che scende in piazza e lamenta “troppo buonismo”. E anche la misura della chiusura imposta a un locale dove le forze dell’ordine hanno interrotto danze senza mascherine.

Torna d’attualità la scomparsa della professoressa Piera Olga De Maestri, avvenuta in montagna nel 2009: il tribunale ha emesso la sentenza di morte presunta. Le parole della famiglia.

In sport la cavalcata del Monza che ha vinto ad Alessandria la terza partita consecutiva ed è tornato a -1 dalla vetta della classifica di Serie B. Sabato all’U-Power Stadium arriva il Crotone.

Il Vero Volley è in formato europeo tra i quarti di finale di Champions League delle donne e la finale di Cev degli uomini.

Infine il calendario dice che sta arrivando la primavera e con la primavera anche il numero stagionale dell’inserto di eno-gastronomia KmZero: la storia di copertina è dedicata alla nuova avventura di chef Matteo Scibilia.

