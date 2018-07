Che cosa c’è sul Cittadino in edicola giovedì 12 luglio 2018 Non è uno, sono due i procedimenti disciplinari aperti dal Comune nei confronti del comando di polizia locale: oltre al comandante per il concorso che coinvolge il figlioccio,i funerali del suocero, dove sono stati mandati vigili in forma ufficiale. Ma c’è molto di più.

Non uno ma due: sono i procedimenti aperti verso i vertici della polizia locale di Monza. Perché non basta il discusso concorso per nuovi vigili dove ha primeggiato il figlio della compagna del comandante dei vigili di Monza, nei confronti del quale lunedì il sindaco di Monza ha aperto un procedimento che sarà valutato dalla commissione disciplinare del Comune. C’è anche il vice nei guai, e anche nei suoi confronti è stata aperta una procedura disciplinare: ha inviato fuori regione due agenti perché presenziassero in forma ufficiale al funerale del padre della compagna del comandante.Senza che lo sapesse l’amministrazione comunale.

Insomma: bufera sul comando dei vigili, ma c’è molto altro nel Cittadino in edicola giovedì 12 luglio. Intanto il gestore di centri estetici condannato dal tribunale a otto anni dopo essere stato riconosciuto colpevole di abusi sulle studentesse dell’alternanza scuola lavoro. E poi la truffatrice che avvicinagli anziani in città lungo le strade. Senza contare gli eterni guai della stazione, con un rapinatore arrestato e con il racconto di un trentenne che spiega come sia inquietante passare dallo scalo ferroviario soprattutto a tarda ora.

Sul giornale in edicola c’è spazio anche per l’allarme cinema Maestoso, che dopo il Teodolinda salvato per un anno rischia a sua volta la chiusura, così come per l’elezione del nuovo segretario della Lega in città, per i Monza music awards che non si terranno in autodromo ma in autunno altrove, per il Brianteo ancora orfano di un gestore, per la responsabile dei Giovani musulmani di Monza e Brianza che è una ragazza che qualche volta, ma non sempre, porta il velo. E ancora: i parcheggi fantasia del tribunale difficili da interpretare, le super molte al confine con Vedano, la moltiplicazione dei patti di collaborazione tra Comune e cittadini per prendersi cura di pezzi di città.

Il Cittadino parla anche di come sia difficile essere disabile e vivere in zona Libertà, dei progetti per i cimiteri, di Sant’Albino in cui sono partiti i lavori dietro la piscina. E mentre 2.500 dipendenti della scuola sono alle prese con i conti che non tornano per andare in pensione, arrivano i primi 100 alla maturità 2018. intanto, fa un passo avanti il progetto per trasferire la Citterio all’ex Macello.

E ancora: il futuro delle ferrovie sul banco, l’economia, un film made in Brianza di successo, lo sport con il Monza che cresce e non solo. Perché giovedì 12 luglio accade qualcosa di speciale: nasce “Oltre i confini - Beyond the borders” in giornale dei detenuti del carcere di Monza che sarà pubblicato con il Cittadino. Il numero zero ha molte storie da raccontare e rappresenta un caso unico nel panorama dell’editoria italiana. Non resta che scoprirlo.

