Che cosa c’è sul Cittadino di giovedì 23 luglio 2020 (in omaggio la prima pagina sull’assassinio del re Umberto I) C’è la movida violenta in apertura del Cittadino in edicola giovedì 23 luglio 2020 e ci sono le bande di ragazzi che si sono rese protagoniste di atti violenti in città. Ci sono anche Brianza ReStart, la storia del commercialista monzese un anno dopo essere precipitato in un parcheggio del San Raffaele. E la prima pagina del Cittadino sull’assassinio di re Umberto I.

C’è la movida violenta in apertura del Cittadino in edicola giovedì 23 luglio 2020 e ci sono le bande di ragazzi che si sono rese protagoniste di atti violenti in città. L’allarme arriva dai titolari dei locali e di Borgo Bergamo, dove tornano i vigilantes, per risse e schiamazzi del sabato sera. Protestano anche i residenti del centro come in altri quartieri per atti di vandalismo sempre più violenti. Il parere della psicologa riconduce alle ricadute del lockdown.

In evidenza c’è anche il patto firmato mercoledì in Provincia con i protagonisti della vita econonomica e sociale del territorio per far ripartire la Brianza. Osservata speciale del progetto Brianza ReStart è la scuola, ospite del convegno il direttore dell’ufficio scolastico (e ex ministro) Marco Bussetti.



Un omaggio speciale nel giornale in edicola: la prima pagina sull’uccisione del re il 29 luglio 1900. A 120 anni dall’assassinio di re Umberto I, in regalo la prima pagina de “il Cittadino” che racconta la cronaca del regicidio. E tre pagine speciali dedicati all’avvenimento.

Ancora cronaca con le reazioni dei residenti nel quartiere dopo il blitz delle forze dell’ordine piemontesi nel campo di via dell’Offelera: è stata sgominata una banda di rapinatori con refurtiva hi tech nascosta nelle baracche. Le testimonianze di chi vive vicino.

E poi la storia, un anno dopo, del commercialista monzese che era precipitato per tredici metri nel parcheggio dell’ospedale San Raffaele per il cedimento di una grata. Oggi Ivan Passoni dice: «Resto senza giustizia».

Due casi in città, entrambi raccontati dal Cittadino e il CittadinoMB: quello della palestra sul centro sportivo della scuola Sabin per cui «c’è un’alternativa» e quello del piano di recupero dell’ex Feltrificio Scotti con i grattacieli che da dieci diventano di massimo otto piani.

In città parte lo sharing dei monopattini, mentre in tema di commercio è a rischio chiusura il 12% dei negozi.

Coronavirus: concluso il progetto Monza Consapevole di screening dei dipendenti delle microimprese con 3mila test e nessun tampone positivo (5% positivi al test sierologico).

In sport la presentazione delle nuove maglie del Monza per la serie B.

Sul CittadinoPiù l’odissea di un pensionato monzese che ha ricevuto una risposta dall’Insp 36 anni dopo la domanda.

In cultura il ritratto della fondatrice del Fai Giulia Maria Crespi da parte di Elena Colombo, capo delegazione Fai Monza.

