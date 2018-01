LA CASETTA DEL LATTE DI MOLINELLO I BOTTI IN PIAZZA XXV APRILE (Foto by Cristina Marzorati)

Cesano, una casetta dell’acqua al posto della rivendita di latte fatta esplodere a capodanno 2017 I vandali del capodanno 2017 l’avevano fatta esplodere a colpi di petardi. Ora al posto della casetta del latte bruciata, a Molinello di Cesano Maderno arriva una nuova casetta dell’acqua.

Dove sorgeva il distributore automatico del latte dato alle fiamme durante un Capodanno, a breve sarà installa la casetta dell’acqua. Il 2018 inizia con una buona notizia per Molinello, frazione di Cesano Maderno. L’amministrazione comunale, in accordo con la società “BrianzaAcque”, ha deliberato di collocare una casetta per la distribuzione dell’acqua naturale e frizzante all’angolo tra le vie Monte Generoso e Molino Arese.

Ai cittadini costerà 5 centesimi al litro. Per pagarla potranno utilizzare le classiche monete oppure ripiegare su chiavette ricaricabili per un credito massimo di 3 euro. I tempi di collocazione non sono ancora stati definiti, ma è ragionevole pensare all’estate.

Soddisfatto l’assessore all’ecologia Salvatore Ferro: «È una bella iniziativa. Non solo offriamo ai cittadini un nuovo servizio, ma strizziamo l’occhio all’ambiente: non sarà più necessario acquistare l’acqua in bottiglie di plastica». Sul perché l’erogazione non sarà gratuita, Ferro ha ancora una volta le idee chiare: «Ci siamo consultati con la società “BrianzaAcque”. Pagarla è un modo per dare valore al servizio, altrimenti si rischierebbero inutili sprechi».

La casetta dell’acqua di Molinello è la seconda collocata nel territorio di Cesano Maderno. La prima era stata installata anni fa con successo al Parco Collodi alla Sacra Famiglia. Presto però l’elenco si potrebbe arricchire di un terzo punto.

«Nei progetti della nostra amministrazione c’è l’attivazione di un’altra casetta dell’acqua – anticipa l’assessore Ferro – L’idea è installarla nella zona del cimitero del capoluogo». Al momento però i tempi non sono stati definiti. «Adesso concentriamoci sull’installazione e l’attivazione della casetta dell’acqua in via Molino Arese a Molinello».

