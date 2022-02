Cesano: un pendolare segnala un sospetto alla stazione e fa arrestare uno spacciatore - VIDEO Si tratta di un 20enne senza fissa dimora: appena ha visto i carabinieri della Tenenza ha gettato un involucro con dell’hashish e ha tentato inutilmente la fuga. A casa aveva altri quattro grammi di stupefacente.

I carabinieri della Tenenza di Cesano Maderno hanno arrestato un presunto spacciatore alla locale stazione ferroviaria. Provvidenziale per procedere all’arresto è stata la segnalazione di un pendolare che, nel percorrere il passaggio pedonale che porta all’uscita dello scalo, ha visto un uomo dall’atteggiamento sospetto: avrebbe cercato di attirare con lo sguardo l’attenzione dei passanti.

Arresto spacciatore a Cesano (foto Carabinieri)

Una volta uscito dalla stazione ha quindi contattato il numero di pronto intervento 112 e parlato con un operatore della Centrale Operativa della Compagnia carabinieri di Desio che ha mandato sul posto una pattuglia: appena lo sconosciuto si è accorto della presenza dei militari si è disfatto di un involucro con dell’hashish e si è dato alla fuga, subito raggiunto e bloccato dopo un breve inseguimento. Si tratta di un 20 enne di nazionalità marocchina, in Italia senza fissa dimora. Nel corso di una successiva perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti altri 4 grammi di hashish suddivisa in dosi. Dichiarato in arresto è stato sottoposto al processo per direttissima come disposto dal Sostituto di turno della Procura della Repubblica di Monza.

