Cesano, pensionato ferito sulle strisce: la polizia locale cerca testimoni e un’auto grigia La polizia locale di Cesano Maderno cerca testimoni che possano avere informazioni utili per capire cosa sia successo a un pensionato ottantenne ritrovato ferito sulle strisce pedonali in via San Luigi. Ai soccorritori ha detto di essere stato investito da un’auto grigia.

Quando sono arrivati i soccorsi è stato lui stesso a dire di essere stato investito da un’auto grigia che poi si è allontanata. La polizia locale di Cesano Maderno cerca ora testimoni che possano avere informazioni utili per capire cosa sia successo al pensionato ottantenne ritrovato ferito sulle strisce pedonali in via San Luigi, angolo via Monte Zebio. L’attenzione è concentrata all’orario intorno alle 11 di martedì 29 maggio, quando sono stati allertati i soccorsi.

L’uomo, classe 1936, era ferito a terra e sotto la pioggia; in un primo momento la causa era sembrata una caduta.

È stato appunto lui stesso ad aprire lo scenario dell’incidente ai soccorritori dell’ambulanza arrivata da Seregno, che hanno quindi attivato le forze dell’ordine che andranno a visionare le telecamere pubbliche e private alla ricerca di riscontri utili.

Il pensionato è stato trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza in codice giallo con trauma cranico e traumi agli arti superiori.

Chiunque avesse informazioni può contattare la polizia locale di Cesano Maderno al numero 0362 501932.

