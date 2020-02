Cesano Maderno, l’appello della polizia locale per lo smartphone mai reclamato A chi appartiene il cellulare che da quasi sei mesi è custodito al comando della polizia locale di Cesano Maderno? Era stato trovato durante una Notte Bianca da un ambulante che l’ha consegnato alla polizia locale e non è mai stato reclamato.

A chi appartiene il cellulare che da quasi sei mesi è custodito al comando della polizia locale di Cesano Maderno? Si tratta di uno smartphone Huawei con cover mimetica, come mostra l’agente nella foto. Alla fine dello scorso d’agosto, in occasione di una delle tante “Notte bianca”, un ambulante presente alla manifestazione l’aveva trovato nella centralissima piazza monsignor Arrigoni e correttamente l’aveva consegnato alla polizia locale. Impossibile riuscire a risalire al proprietario, è necessario digitare una password per usare il telefono. Chi lo riconoscesse, può rivolgersi direttamente al comando della polizia locale in via Cozzi (municipio) oppure chiamare il numero 0362 501932.

© RIPRODUZIONE RISERVATA