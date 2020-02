Cesano Maderno, il Coronavirus vieta le folle: il funerale di Tommaso Spinelli in forma privata e diretta facebook - VIDEO È prevista la diretta facebook per il funerale di Tommaso Spinelli, il ragazzo di 19 anni di Cesano Maderno morto sabato mentre si stava allenando al crossodromo

È prevista la diretta facebook per il funerale di Tommaso Spinelli, il ragazzo di 19 anni di Cesano Maderno morto sabato mentre si stava allenando al crossodromo di Ciglione della Malpensa. È alle 15 nella chiesa parrocchiale Sacra Famiglia ed è aperto solo ai parenti stretti, come previsto dall’ordinanza regionale di contenimento della diffusione del Coronavirus Covid-19.

Il feretro è arrivato in chiesa accolto dagli amici con le moto da cross schierate in un silenzioso ultimo saluto.

In un primo momento era stato ipotizzato un funerale all’aperto nel cortile dell’oratorio, una soluzione alternativa che non è stata accettata sempre per quanto previsto dall’ordinanza.

“La situazione che condividiamo in questi giorni con tanti uomini e donne, non soltanto del nostro territorio, ci chiede un grosso sacrificio – ha fatto sapere il parroco don Romeo – Ci chiede di vivere questo momento, per tutti importante, di congedo terreno da Tommy nell’attenzione a far sì che non possa diventare causa, seppure ipotetica, di ulteriori e serie difficoltà alla collettività”.

La cerimonia funebre è quindi trasmessa sulla pagina facebook della parrocchia (QUI) e diffusa attraverso un altoparlante sul piazzale della chiesa.

